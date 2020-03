God of War 2: lo sviluppo per PS5 è già iniziato? Santa Monica assume

Uno dei più grandi successi di Sony Interactive Entertainment in questa generazione non è stato vendere circa 100 milioni di console, ma riuscire a porre le basi per nuove (o rinnovate, in alcuni casi) saghe videoludiche che sono state in grado di vendere più di dieci milioni di unità (una cifra notevole per un singolo gioco in esclusiva). Parliamo di titoli come Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man e God of War. In quest’ultimo caso, il pubblico non è solo rimasto stupito dal gioco, ma anche da come Santa Monica – ovvero il team sviluppatore – è stata in grado di dare il via a una nuova serie, innovativa per quanto rispettosa del passato.

Ovviamente, si è trattato solo di un primo passo e tutti attendono ora God of War 2 (o God of War Ragnarock, secondo i rumor) che arriverà molto probabilmente su PlayStation 5. Per sviluppare un gioco serve però personale e, infatti, Santa Monica sta ora assumendo per varie cariche come Locomotion Designer, Associate Producer, Lead Design Tools Programmer, Sr. Rendering Programmer e Lead Gameplay Programmer.

Locomotion Designerhttps://t.co/ohbf2wjblV Associate Producerhttps://t.co/GZFVskbM0K Lead Design Tools Programmerhttps://t.co/dYRx0IJi6O Sr. Rendering Programmer https://t.co/bk7FTC1KDX Lead Gameplay Programmerhttps://t.co/2UDnMXyD5H — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) March 3, 2020

Ovviamente, visto che God of War 2 non è ancora stato annunciato, non vi è un riferimento esplicito a tale titolo nelle proposte di lavoro, ma viene indicato che il nuovo assunto lavorerà con il “pluripremiato team di God of War”. Si tratta di un’indicazione scontata, ma comunque sottolinea come Santa Monica si senta strettamente legata alla saga di Kratos.

Negli ultimi mesi si è anche parlato di una possibile nuova esclusiva, sempre di Santa Monica, chiamata LegendZ (che potrebbe anche essere solo un nome in codice del progetto). Per ora non possiamo sapere se si tratti solo di rumor inventati o se vi sia un fondo di verità. Purtroppo fino a quando Sony Interactive Entertainment e i suoi team non saranno pronto a condividere nuove informazioni ufficiali, continueremo a brancolare nel buio sul futuro della società giapponese. Speriamo l’attesa non duri ancora a lungo.