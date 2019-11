God of War 2 o un gioco sci-fi su PS5? Cory Barlog condivide un teaser

God of War 2 è il nuovo progetto di Cory Barlog e SIE Santa Monica Studio? Oppure arriverà un gioco sci-fi? Ecco quanto sappiamo in questo momento.

Quando pensiamo alla prossima generazione di console e, sopratutto, a PlayStation 5, diamo abbastanza per scontato che ci saranno certi giochi. Marvel’s Spider-Man 2, ad esempio, oppure Horizon Zero Dawn 2: seguiti dei più importanti titoli di questa generazione. Un altro grande nome spesso citato è God of War 2, nomenclatura che probabilmente non sarà usata (dopotutto, esiste già un GoW 2) ma utile per riferirsi al seguito del sequel/reboot di SIE Santa Monica. E se quest’ultimo gioco in realtà non fosse il nuovo progetto del team californiano?

Come potete vedere qui sotto, Cory Barlog, director di God of War (PS4), ha condiviso su Twitter un criptico messaggio: “Fine della trasmissione”. Inoltre, ha modificato la propria immagine profilo e lo sfondo. Quest’ultimo mostra un lontano cluster di galassie che è parte di una foto scattata dal telescopio spaziale Hubble, mentre l’avatar è un rendere della sonda Voyager 2.

Si tratta solo di un riferimento al fatto che Voyager 2 ha da poco superato l’Eliosfera (ricordiamo che Barlog è appassionato di astronomia), oppure c’è dell’altro sotto? Uno dei primi pensieri, ovviamente, è che il director sia al lavoro su un gioco sci-fi, mettendo da parte temporaneamente God of War 2.

La descrizione del suo account, inoltre, include una scritta in codice Morse che tradotta significa “55HSIE”. “SIE” è molto probabilmente un riferimento a Sony Interactive Entertainment, e serve per indicare che si tratta di un progetto per PlayStation (PS5, a questo punto). “55H”, invece, è un mistero.

Per ora non possiamo fare altro se non speculare: speriamo che Sony, Santa Monica o Barlog stesso svelino di cosa si tratta quanto prima. Di certo, dopo il successo di God of War, siamo curiosi di sapere su cos’altro è al lavoro il director. Diteci, voi cosa ne pensate? Preferireste subito un God of War 2, oppure un altro gioco nel mezzo è proprio quello che ci vuole?