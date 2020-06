God of War 2: lo sviluppo è ancora in alto mare

Durante l’evento dedicato ai giochi per PlayStation 5 della scorsa settimana, uno dei grandi assenti secondo gli appassionati è stato il brand di God of War. L’esistenza di un secondo capitolo delle nuove avventure di Kratos e Atreus è praticamente scontato se si pensa al finale del primo gioco e del successo di pubblico e critica che ha ottenuto in pochissimo tempo. Dalle ultime notizie che arrivano da Santa Monica Studio però, sembra che lo sviluppo di God of War 2 sia ancora in alto mare.

L’indizio che ci fa pensare a ciò lo possiamo trovare sul profilo Linkedin della casa di sviluppo californiana. Proprio sul social network, sono stati pubblicati due nuovi annunci di lavoro che aprono alla possibilità di unirsi al team sia un Lead Writer che un Lead Narrative Designer. Entrambi i ruoli sono fondamentali per la scrittura e l’implementazione del contesto narrativo all’interno di un videogioco.

Come si può leggere nelle due richieste lavorative, i candidati dovranno avere “non solo una profonda conoscenza della scrittura di una narrazione complessa all’interno del videogioco, ma dovranno anche essere in grado di modellare la narrazione attraverso il gameplay”. Inoltre i candidati “dovranno essere responsabili della creazione di trame potenti, di archi narrativi con personaggi carismatici e dialoghi avvincenti.”

Questo è uno dei pochi indizi che abbiamo al momento sullo stato dello sviluppo di God of War 2. È molto probabile che l’annuncio del seguito delle avventure di Kratos e Atreus in terra norrena non arriverà molto presto, magari quando PlayStation 5 avrà un paio d’anni di vita. Cosa ne pensate di queste proposte di lavoro pubblicate da Santa Monica Studio? Quando pensate che verrà annunciato God of War 2?