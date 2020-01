God of War 2: un nuovo tweet svela che il gioco è in fase di sviluppo?

Che God of War 2 un giorno diventerà realtà è abbastanza scontato visto come termina il nuovo viaggio di Kratos e Atreus. Attualmente però gli sviluppatori di Santa Monica Studios non si sono ancora voluti sbilanciare su quale sarà il prossimo progetto del team statunitense. Qualche indizio però, sembra essere emerso nelle scorse ore su Twitter.

Kim Newman, la narrative animator di Santa Monica ha di recente pubblicato un nuovo post nel quale si può vedere un’immagine della ragazza intenta a vestire la tuta adibita alle sessioni di Motion Capture. Oltre a questo l’immagine è stata accompagnata da una didascalia che recita: “è bello tornare nel costume”, andando in fine a taggare proprio il profilu ufficiale di Santa Monica Studio.

C’è da dire che il tweet della Newman non scende in ulteriori dettagli, ma di sicuro all’interno degli studi di Santa Monica si sta lavorando a qualcosa. Che possa essere God of War 2 o un possibile nuovo progetto inedito non ci è ancora dato saperlo, ma sicuramente c’è qualcosa che sta bollendo nel calderone di Cory Balrog e compagni.

Lo stesso Balrog di recente ha dichiarato durante un’intervista che lo studio avrebbe dei piani e delle volontà da sviluppare nella seconda iterazione norrena delle avventure di Kratos, potete trovare tutti i dettagli a riguardo a quest’altro nostro articolo. Cosa pensate del recente tweet pubblicato da Kim Newman? Pensate che God of War 2 sia giù in fase di sviluppo?