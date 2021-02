God of War 2 uscirà nel 2021? Barlog potrebbe averlo appena confermato

Come un fulmine a ciel sereno nella serata di ieri Sony ha annunciato un nuovo State of Play in programma questo giovedì alle ore 23:00 (orario italiano). Come era anche logico pensarlo, la gente ha cominciato a speculare sui possibili annunci, il più quotato ovviamente è God of War 2. Come ben saprete il sequel del capitolo con protagonista Kratos rilasciato nel 2018, vincitore del Game of the Year, è stato già annunciato attraverso un teaser diverso tempo fa e sarebbe in uscita nel corso del 2021. Molti non sono totalmente convinti che l’opera possa farsi vedere proprio quest’anno a causa della pandemia da COVID 19 che ha rallentato inevitabilmente tutti i lavori delle maggiori aziende del settore.

Ieri, ad esempio, abbiamo visto che Gran Turismo 7 è stato rimandato al 2022 ed è molti plausibile che God of War 2 faccia la stessa fine. Jason Schreier ne è convinto e, attraverso un tweet, ha dichiarato che per lui sarà impossibile vedere il gioco uscire quest’anno (qui il post ufficiale). Cory Barlog ha così risposto in modo ironico facendo impazzire gli utenti sul noto social network, vi lasceremo la sua risposta alla fine di questa notizia.

Ad oggi non si hanno notizie certe sul periodo di uscita, né se verrà davvero rimandato a data da destinarsi. Barlog comunque ha riacceso le speranze di vederlo davvero pronto per il 2021. Rimane assolutamente plausibile che God of War 2 sia il protagonista principale dello Stat of Play di giovedì, ma vogliamo comunque invitarvi a prendere tutto ciò con le dovute pinze. L’opera è sicuramente una delle più attese, ma bisogna ricordare che Sony ha altri assi da giocare, uno su tutti Horizon 2: Forbidden West, che potrebbe quasi sicuramente farsi vedere proprio durante l’evento.

what’s a shiny bridge? never heard of it. — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) February 23, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che God of War 2 possa essere rilasciato nel corso del 2021? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità sui prossimi giochi in uscita per PS4 e PS5.