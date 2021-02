God of War arriva oggi su PS5! 4K, 60FPS e upgrade gratis

Dall’Olimpo a Midgard, l’ultima saga di Kratos riceve oggi, 2 febbraio 2021, un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di PS5. Il nuovo update di God of War non aggiunge nuovi contenuti, ma migliora l’aspetto grafico/prestazionale rispetto alla versione 2018. Santa Monica Studio, team di sviluppo del titolo, ha annunciato sul suo sito la pubblicazione della patch che andrà ad aggiungere una modalità grafica definita “Enhanced Performance Experience”. Ma bando alle ciance e analizziamo insieme ciò che offrirà!

A differenza della versione PS4 Pro (che offriva una modalità prestazionale 1080p a 60 FPS e una modalità 4K in checkerboard a 30 FPS), l’aggiornamento offrirà agli utenti PlayStation 5 una risoluzione 4K in checkerboard a 60 FPS. Tale risoluzione non è pari a un 4K nativo, in quanto utilizzerà una tecnica (già vista nella maggior parte dei titoli adattati a PS4 Pro) capace di upscalare un’immagine a bassa risoluzione fino a raggiungere la definizione stabilita (Checkerboard Resolution). Inoltre, la software house ha dichiarato che sarà possibile selezionare la risoluzione originale (ovvero quella di PS4 Pro a 2160p per 30 FPS), ma stentiamo a capirne il motivo.

Lo studio di sviluppo ha dichiarato quanto segue: “Il lancio di PlayStation 5 è stato un momento emozionante per tutti qui a Santa Monica Studio! Siamo stati particolarmente felici di vedere tutti i giocatori approfittare della retrocompatibilità per provare God of War sul nuovo hardware; così come coloro che lo hanno giocato per la prima volta tramite la PlayStation Plus Collection!“.

Insomma, sarà un’ottima occasione per vivere o rivivere l’avventura di Kratos ed Atreus tra i nove regni della mitologia norrena. Un’esperienza profonda, anche grazie all’ottimo level design, simbolo della maturazione del noto franchise targato Santa Monica. Proverete l’ultima iterazione del Fantasma di Sparta sulla vostra PS5? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!