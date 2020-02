God of War: la prima bozza di sceneggiatura somigliava molto al sequel, stando a Cory Barlog

God of War è stato uno dei giochi più attesi ed acclamati di tutta l’attuale generazione videoludica. Il ritorno di Kratos è riuscito a scuotere gli stilemi della propria saga, rinnovandosi ed evolvendo in molte delle caratteristiche grazie al lavoro compiuto da Cory Barlog e il suo team di Santa Monica Studio. All’interno di un’intervista di GameSpot, il direttore creativo ha rivelato alcune curiosità riguardo alla fase di scrittura del titolo.

Barlog ha raccontato come all’inizio del processo di sviluppo di God of War, tutto il team stava ancora cercando di stabilire quali elementi dell’ampia mitologia norrena inserire e quali tralasciare. Il direttore creativo ha spiegato che la prima bozza della sceneggiatura andava così a fondo nella mitologia norrena da mettere in ombra quella che è poi stata la storia da padre e figlio che Barlog voleva mettere al centro del gioco.

C’è voluto poco per rendersi conto che il team stava essenzialmente scrivendo quelle che sarebbero state le potenziali tematiche del sequel, e quindi la bozza originale fu scartata quasi interamente. Barlog ha continuato chiarendo però che, gran parte delle idee, sono state scartate di conseguenza e potrebbero essere riprese in futuro.

Concludendo l’intervista Barlog parla anche di come in origine aveva considerato una serie di mitologie prese direttamente da tutto il mondo, e di come non sia così impossibile pensare che nel futuro della serie possano essere esplorate tutte una dopo l’altra. Cosa ne pensate delle parole di Cory Barlog? Quali sono le vostra aspettative riguardo al sequel di God of War?