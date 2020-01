God of War: Cory Barlog sta lavorando duramente ispirato da Hideo Kojima

Se ci sono due nomi che si sono messi in risalto nel corso degli ultimi due anni videoludici, sono quelli di Cory Barlog, game director di God of War e di Hideo Kojima, ideatore del più recente Death Stranding. Entrambi i titoli sono attualmente disponibili esclusivamente su PlayStation 4, a differenza del gioco di Kojima che uscirà prossimamente anche su PC. È chiaro che i creatori di entrambi i giochi hanno molto rispetto reciproco, con Cory Balrog che sembra particolarmente ispirato da un aspetto molto importante della recente opera di Kojima.

Il game director di God of War ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Twitter uno screenshot preso direttamente dal suo smartphone mentre è intento a scrivere il suo nuovo gioco ascoltando la colonna sonora di Death Stranding. La didascalia che accompagna il tweet non solo tagga il suo collega/musa ispiratrice del momento Hideo Kojima, ma recita: “Oggi sto scrivendo come se fossi completamente pazzo. Grazie alla tua colonna sonora di incredibile ispirazione Hideo Kojima!”

Writing like a mad bastard today thanks to your incredibly inspiring soundtrack @HIDEO_KOJIMA_EN! 🖊 ✊❤️ pic.twitter.com/ELWHK9G0O0 — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) January 27, 2020

Riguardo a ciò che Barlog sta attualmente scrivendo, la risposta è ancora piuttosto incerta. Mentre ciò che può sembrare più naturale sarebbe il sequel di God of War, ci sono stati anche mormorii sul fatto che Santa Monica Studio stia lavorando su un IP completamente nuova che uscirà su PlayStation 5. Naturalmente, i fan sperano di vedere dove Kratos a Atreus si spingeranno in futuro, soprattutto perché l’ultimo gioco ha lasciato molte domande che aspettano ancora una risposta.

Hideo Kojima, d’altra parte, sembra che non si stia godendo il meritato risposo dopo l’uscita di Death Stranding e a quanto sappiamo si è già messo al lavoro su un nuovo progetto. Lo sviluppatore giapponese suggerisce che la sua prossima opera potrebbe vederlo tornare al genere horror, concludendo il percorso che aveva iniziato con PT. Al momento non sappiamo proprio niente riguardo si prossimi progetti di Cory Balrog e Hideo Kojima, cosa vi piacerebbe vedere nel futuro prossimo di questi due game director?