God of War: disponibile il primo podcast di Santa Monica dedicato al titolo

Santa Monica, la celebre software house dietro l’ultimo e apprezzatissimo God of War, ha appena rilasciato il primo episodio di una serie di podcast dedicata proprio all’ultima avventura del fantasma di Sparta.

Tale serie, che prende il nome di “Worlds Collide“, promette di raccontarci tutta una serie di curiosità ed informazioni riguardo l’esclusiva per PlayStation 4, permettendoci quindi di farci immergere ancora di più all’interno dell’immaginario di God of War. Potete ascoltare il podcast in questione comodamente a questo indirizzo.

Il primo episodio appena rilasciato è intitolato “Fitting a Side Quest in Anywhere” e vede come ospiti una serie di sviluppatori di Santa Monica, ossia Luis Sanchez, lead level designer, Anthony DiMento, senior system designer, e, infine, Adam Dolin, il narrative designer del titolo.

I tre sviluppatori, come facilmente intuibile dal titolo, si sono particolarmente soffermati sulle quest secondarie di God of War e di come esse fossero giocabili praticamente a qualsiasi punto del gioco. Un focus, quindi, sul design narrativo e funzionale di questa particolare ed apprezzata meccanica del titolo.

Santa Monica, nonostante questa appena inaugurata miniserie di podcast, sembra però voler già guardare avanti e, secondo alcuni rumor, starebbe lavorando ad un misterioso titolo sci-fi.

Che ne pensate di questa notizia e di questa particolare iniziativa di Santa Monica e Sony, vi piacerebbe vederla ripetuta con altri titoli ed altre software house? Cosa ne pensate di quanto dichiarato dai tre sviluppatori durante questo podcast, avete apprezzato le quest secondarie del titolo? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti qui sotto!