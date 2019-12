God of War: DLC gratis disponibile in occasione del Natale

Il Natale porta regali, o per meglio dire in queste festività 2019 Sony ci fa un piccolo dono. Parliamo di un DLC gratis di God of War, il seguito/reboot rilasciato in esclusiva PlayStation 4 da SIE Santa Monica Studios nel 2018. Non si tratta, in realtà, di un nuovo contenuto ma di una serie di bonus pre-order, ora disponibili per tutti in formato completamente gratuito sia per lo store europeo che per quello americano.

Precisamente, questo pacchetto sarà disponibile fino al 6 gennaio 2020: avete quindi circa due settimane per reclamare questo regalo. Questo DLC, chiamato per l’occasione “God of War: pacchetto omaggio festività 2019“, include questi contenuti specifici:

Set armatura Voto di morte per Kratos e per Atreus

Skin Scudo del Guardiano dell’esilio

Skin Scudo del Brocchiero della fucina

Skin Scudo dell’anima elfica lucente

Skin Scudo oscuro

Potrete accedere a questo contenuti tramite la scheda del menu di gioco dedicata ad armi e armature di Kratos ed Atreus. Nel caso nel quale dobbiate ancora iniziare il gioco (o vogliate ricominciarlo), sappiate che avrete accesso a questi extra solo dalla caccia del cervo (ovvero poco dopo l’inizio, quindi non dovrete attendere molto).

Come già detto, si tratta di contenuti aggiuntivi che erano disponibili come bonus pre-order: è comunque di un piccolo regalo gradito, questo è certo. Per poter reclamare questo DLC gratis di God of War, non dovete fare altro se non raggiungere questa pagina, aggiungere l’elemento al carrello e ultimare l’acquisto a zero euro.