Non vi è alcun dubbio, God of War Ragnarok è attualmente il videogioco più chiacchierato di questo periodo finale del 2022. La nuova fatica di Santa Monica Studio era una delle più attese su PlayStation, e stando ai primi numeri di vendita il gioco non sta deludendo su questo mero aspetto statistico. Anche nei contenuti, però, sta emergendo una grandiosa qualità generale del prodotto, ma nonostante questo sembra che il team californiano non abbia alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori.

È vero che ultimamente le attenzioni di Santa Monica e dei fan della serie di God of War sono state tutte fagocitate dal nuovo capitolo della serie, ma se ricordate bene, nel corso degli ultimi anni più volte sono emersi degli indizi particolari sul futuro di questo studio. L’assenza di Cory Barlog nel ruolo di director del nuovo capitolo diede molto da speculare, e fu proprio lo stesso Barlog a dichiarare in passato che lo studio stava cominciando a sperimentare su più vie, confermando ora di essere concentrato su più progetti.

Ora, a darci un’ennesima conferma su quello che potrebbe essere il futuro di Santa Monica è stato Eric Williams, game director dell’ultimo God of War Ragnarok. A differenza di Barlog, Williams ha fatto intuire in una nuova intervista che ci sarà spazio per altri progetti per il team californiano, ma nonostante questo non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi se lo studio si concentrasse solamente sulla saga di God of War.

Infine, lo stesso Williams ha affermato che per lui non ci sarebbe alcun problema ad essere ricordato come “lo sviluppatore che ha fatto God of War per tutta la sua carriera”. Purtroppo la recente intervista non ci dà una chiara visione di quelli che potrebbero essere i prossimi progetti di Santa Monica Studio, ma quel che è certo è che con un talento così grandioso non possiamo fare altro che aspettarci grandi cose in futuro, e non vediamo l’ora di scoprire di che si tratta.