God of War doveva essere in prima persona, le rivelazioni del creatore!

God of War è sicuramente una delle IP più forti di PlayStation. Kratos ha saputo attraversare quasi indenne tutte le generazioni della console Sony, comparendo su tutte le piattaforme. C’è però un retroscena decisamente curioso in merito: tutta la genesi di Kratos poteva essere molto differente, come ha dichiarato David Jaffe, il creatore della saga.

Jaffe, che dopo aver dato i natali a God of War ha fondato un altro team di sviluppo e successivamente ha intrapreso la carriera di giornalista, ha spiegato come in realtà inizialmente le avventure di Kratos dovevano essere in prima persona. “Per circa tre mesi avevo preso in seria considerazione l’idea di svilupparlo in prima persona”, le parole di Jaffe dichiarate sul suo canale YouTube.

Come è possibile che God of War nacque in prima persona? La spiegazione la fornisce Jaffe. L’idea venne in mente al game designer mentre pensava a Maken X, un vecchio gioco per Dreamcast. “Non era il gioco migliore del mondo, ma era l’unico che offriva un combattimento in mischia in prima persona”. L’idea venne poi scartata, poiché la telecamera in prima persona non riuscì a trasmettere quelle sensazioni di emozioni, combattimenti e crescita del personaggio che il team e Jaffe speravano di poter comunicare al giocatore.

A convincersi del fatto che God of War necessitasse della terza persona fu quando Jaffe parlò con il team di sviluppo, che aveva visto una demo di Devil May Cry o ICO durante la conferenza DICE in Las Vegas. In quel momento il progetto cambiò del tutto ma è sicuramente interessante l’idea che per un attimo avremmo potuto guidare Kratos attraverso le sue avventure con una prospettiva completamente diversa.

Questa sliding door nel mondo dei videogiochi ha sicuramente dato i suoi frutti. E oggi abbiamo diversi capitoli di God of War, tra cui uno che viene considerato come il miglior reboot della storia ma sono tutti in terza persona. Forse, con un cambio di design, Kratos non sarebbe riuscito nell’impresa di entrare nel cuore di tutti i giocatori del mondo e probabilmente la serie si sarebbe arenata.