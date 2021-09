God of War è gioco migliore di sempre per i lettori di IGN, siete d’accordo?

God of War è tra le saghe più apprezzate in assoluto, grazie alla sua ricca storia e ad un gameplay entusiasmante. La narrativa di quest’opera solitamente è abbastanza per convincere un nuovo giocatore ad approcciarsi a questi titoli, ma il gameplay ha sicuramente la sua fetta d’importanza nel rendere questa serie ciò che è diventato. I fan di God of War, infatti, riconoscono bene questi aspetti, e si fanno sentire a gran voce sulle pagine di una famosa testata americana.

IGN aveva da poco indetto un sondaggio tra i suoi lettori, chiedendo agli utenti di dire quale fosse, secondo loro, il gioco migliore in assoluto. Questo si è concluso soltanto di recente, e i risultati sono ben chiari: God of War è considerato dall’utenza il miglior titolo mai creato. Ebbene sì, tra tutte le opere videoludiche rilasciate fino ad oggi, e contestato da GTA 5, il videogioco mitologico si è aggiudicato la corona.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che God of War, in particolare l’ultimo episodio rilasciato, sia un titolo estremamente valido e che si merita la ricognizione che ha ricevuto. Ad ogni modo, si pensa che la votazione sia stata influenzata dalla presenza di molteplici giocatori delle nuove generazioni, i quali non hanno avuto modo di provare, se non addirittura di conoscere, vari titoli che nonostante siano datati mantengono il loro enorme valore.

A prescindere da questa graduatoria, ribadiamo che si tratta di un gioco che ha mostrato il suo valore e che tutti dovrebbero provare. Considerando, poi, che siamo anche in attesa del nuovo capitolo in arrivo nel 2022, God of War Ragnarok, recuperare il titolo adesso, prima di mettere mano sul seguito, non sarebbe per niente una cattiva idea.