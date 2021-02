God of War è praticamente perfetto dopo l’ultima patch

Come vi avevamo precedentemente annunciato, il 2 febbraio 2020, Santa Monica Studio ha rilasciato un aggiornamento gratuito per God of War, che non ha aggiunto nuovi contenuti al gioco, ma ne ha migliorato notevolmente l’aspetto grafico/prestazionale. Grazie all’ultima patch, infatti, il titolo ora può girare a 60 fps su PS5. A tal proposito, Digital Foundry registra e conferma ottimi risultati in merito all’esperienza del gioco, proprio grazie a quest’ultimo aggiornamento.

God of War_20180423210941

In precedenza, la versione PS4 Pro consentiva di giocare al gioco a 1080p a 60 FPS oppure era possibile giocare il titolo nella modalità 4K in checkerboard a 30 FPS. Questo aggiornamento, invece, consente di giocare su PlayStation 5 ad una risoluzione 4K in checkerboard a 60 FPS che, tuttavia, non corrisponde ad un 4K nativo. Con questo lavoro di ottimizzazione, però, God of War non si conferma soltanto un vanto per Santa Monica in termini grafici, ma anche nella velocità dei caricamenti, notevolmente migliorati con l’ultima patch.

Digital Foundry ha confermato i benefici apportati dalla patch 1.35, precisando che gli unici piccoli cali si verificano durante alcune cutscene che, tuttavia, sono impercettibili. Oltretutto, i cui cali in questione già erano stati avvertiti nelle versioni originali su PS4. Se questa è la performance di un titolo giocato in retrocompatibilità su next-gen, immaginiamoci come sarà il prossimo titolo di Santa Monica, pensato proprio per la neoarrivata PS5.

Che God of War fosse un lavoro eccelso non è una novità, considerando che ha ricevuto anche il titolo di Game Of The Year nel 2018. L’aggiornamento recentemente rilasciato va semplicemente a perfezionare un lavoro già egregio. Sebbene il pubblico in questo momento attenda con trepidazione l’arrivo di God of War 2, è apprezzabile che il team di Santa Monica non si dimentichi del grande lavoro fatto con il capitolo 1. Continuate a seguirci in attesa di novità sul sequel da condividere con voi, senza dimenticare che Santa Monica sta addirittura lavorando ad un nuovo titolo ancora non annunciato.