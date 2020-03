God of War: scoperto un curioso easter egg a distanza di due anni

L’ottavo capitolo della serie di God of War e sequel ufficiale del terzo capitolo è ormai uscito da ben due anni. C’è poco da dire a riguardo, il titolo ha fatto innamorare migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo proponendo un nuovo combat system ed una storia da applausi. In attesa di qualche notizia sul secondo attesissimo seguito, un utente, tale Lance McDonald, ha scoperto un curioso e divertente easter egg.

Il ragazzo, dopo aver “violato“il sistema della fotocamera del gioco, è riuscito a “fermare il tempo” liberamente anche durante i filmati d’intermezzo. Per chi ha giocato al titolo di Santa Monica, verso inizio gioco il nostro protagonista se la dovrà vedere con un misterioso personaggio in un combattimento a dir poco spettacolare. Durante la sequenza finale in cui Kratos butta letteralmente dalla montagna l’antagonista, McDonald è riuscito ad usare la fotocamera ed a scoprire un divertente easter egg. Potete vedere il video postato sul proprio account ufficiale Twitter qui di seguito.

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

Esattamente, dopo che il Dio della guerra getta il suo avversario, il nemico non la smette di prendere in giro Kratos mandandolo a quel paese mostrandogli due dita medie a sua insaputa ed anche alla nostra se pensiamo che non ce ne siamo mai accorti a distanza di due anni dalla sua uscita. Un divertente easter egg che Santa Monica ha nascosto molto bene e che ci ha fatto sorridere parecchio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete scoperto altri easter egg di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo sviluppato da Santa Monica.