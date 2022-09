Quando abbiamo visto il trailer pubblicitario di God of War Ragnarok con Rick e Morty sapevamo che sarebbe stata solo questione di tempo. E in effetti, di tempo ne è passato molto poco prima che un utente ci regalasse la possibilità di giocare effettivamente nei panni dei due protagonisti della serie animata.

God of War PC

Nel trailer promozionale diffuso pochi giorni fa, infatti, abbiamo visto Rick e Morty calarsi nei panni di Kratos e Atreyus. Lo scopo del video è di promuovere sia la sesta stagione della serie animata che l’ormai imminente arrivo di God of War Ragnarok. Ovviamente, è ancora decisamente presto perché questa mod funzioni sul nuovo capitolo della serie. Infatti, l’autore ha realizzato questo contenuto sul primo capitolo della saga norrena, il GoW del 2018.

L’autore di questa mod è Omega Fantasy, molto attivo nella scena di modder per God of War. Il contenuto è stato presentato con un trailer sul canale YouTube dell’utente. In poco più di un minuto, vediamo diverse scene celebri del titolo di Santa Monica Studio con Rick e Morty come protagonisti. L’audio, inoltre, è stato sostituito con alcuni frammenti tratti dalla pubblicità menzionata in precedenza. Il risultato è esilarante e, al termine del video, il modder promette di rilasciare la prima parte dell’avventura già nel corso della prossima settimana.

Alcuni elementi esilaranti sono collegati ai volti dei due personaggi. In questa mod per God of War, infatti, Rick e Morty hanno dei volti che non cambiano espressione. Da qui, vediamo Rick sconfiggere boss tramite uccisioni brutali con gli occhi spalancati e un sorriso inquietante stampato in volto. Allo stesso modo, vediamo Morty con una testa enorme che si cala in battaglia a fianco del nonno. Purtroppo, non sappiamo ancora quando sarà disponibile una versione completa di questa mod, tuttavia, questo breve trailer ci ha già lasciato parecchie soddisfazioni.