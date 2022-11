Con il lancio di God of War Ragnarok i fan della saga di Santa Monica Studio si sono riaccesi di grande entusiasmo. Con questo capitolo, seguito del reboot datato 2018 possiamo tornare ad esplorare una mitologia norrena che vede la presenza di Kratos, in un’esperienza che definire adrenalinica è poco. Ora, con questo nuovo capitolo della saga, c’è chi si sta guardando indietro al passato del brand, decidendo di realizzare un remake fan-made del primo iconico capitolo nato su PlayStation 2.

Questa nuova iniziativa è stata annunciata direttamente dal team di appassionati che si sta occupando di questo remake fan-made, assolutamente non ufficiale. I ragazzi di Baryonix Studios, un piccolo team di appassionati, hanno da poco annunciato il progetto, accompagnandolo con un primo video di presentazione di pochi minuti. Ad oggi sappiamo ancora poco su questo remake fan-made, ma il team ha già dichiarato di star lavorando con il motore Unity Engine.

Come possiamo vedere dal filmato rilasciato su YouTube, il progetto è ancora in delle fasi iniziali, ma è già possibile notare alcune chicche interessanti. Lo studio di appassionati ha dichiarato che il gioco si trova in uno stadio di pre-aplha, e si può notare dalla mancanza di moltissime texture sul modello di Kratos, che rispecchia ovviamente l’era greca di questo amatissimo personaggio, e anche le ambientazioni sono palesemente work in progress.

Ora bisogna solo pazientare e capire quale sarà il destino di questo remake fan-made. Come abbiamo già visto in passato non è raro che una grande compagnia possa decidere di far chiudere il progetto al team, come accaduto con Nintendo, o addirittura andare ad assoldare questi appassionati per realizzare un remake ufficiale, come fece Capcom con il remake dell’iconico Resident Evil 2.

