God of War Ragnarok: importanti novità nel sistema di combattimento

Il titolo che tutti attendevano dal PlayStation Showcase di settembre è sicuramente God of War Ragnarok, seguito della saga norrena inaugurata nel 2018 e, a quanto pare, anche ultimo gioco di questo filone. Il nuovo game director Eric Williams ha rivelato in questi giorni novità interessanti riguardo il sistema di combattimento.

God of War Ragnarok sta facendo parlare di sé per l’introduzione di nuovi personaggi e, giustamente, per la caratura che la saga ha acquisito dopo il grande successo del rilancio nel 2018. La notizia che Cory Barlog non fosse più a capo del progetto come game director ha sconvolto un po’ i fan, ma il nuovo director, Eric Williams, ha rassicurato i giocatori su diverse questioni durante un’intervista con IGN. Williams ha parlato anche del nuovo sistema di combattimento, a detta sua più vario del predecessore.

In God of War Ragnarok l’equipaggiamento di Kratos verrà espanso per consentire una varietà estesa in combattimento, ma Eric Williams ha parlato anche di espressività importando nel nuovo titolo sensazioni e concetti dei giochi più vecchi della saga: “God of War 2 e Ghost of Sparta sono probabilmente i due giochi su cui ho lavorato che ho preferito. Abbiamo adottato un metodo preciso per entrambi questi giochi, ovvero quello di prendere la base e dire ‘sai cosa? Andiamo ancora più a fondo con il fanservice’.”

“Aumentiamo la varietà, ma facciamo in modo che sia tutto adeguatamente strutturato. Farò tesoro delle lezioni del passato visto che è la prima volta che mi trovo al comando. Sostanzialmente in Ragnarok, quello che stiamo cercando di fare nello specifico con Kratos, è di dare molta più espressività al giocatore.” Eric Williams ha spiegato che tale espressività personalizzabile può essere acquisita attraverso diversi elementi di gameplay, dall’equipaggiamento fino ai contributi di Atreus, passando per l’ambiente. Ciò dovrebbe fornire ai giocatori diversi spunti di combattimento a seconda del loro playstile personale. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok uscirà ufficialmente su PS5 nel corso del 2022.