God of War: l’appello di Santa Monica ai fan

L’ultimo God of War, lo sappiamo bene, è un viaggio molto emozionante. In attesa di poter godere di Ragnarok, il prossimo capitolo che vedrà Kratos e Atreus impegnanti in un’ultima, grande impresa (e di poter giocare nuovamente il gioco del 2018 su PC), Santa Monica Studio ha chiesto ai fan di condividere i loro momenti preferiti dell’intera serie.

L’appello ai fan di God of War è arrivato tramite Twitter, dove tutte le figure di spicco coinvolte nello sviluppo sono molto attive (basti pensare a Cory Barlog, ad esempio) e pone uan semplice richiesta a tutti coloro che hanno amato vestire i panni di Kratos: raccontare l’esperienza alle quale sono più legate. La maggior parte ha scelto proprio l’ultimo capitolo, che ha sconvolto radicalmente il gameplay, mentre altri invece hanno scelto di affondare le loro memorie ben più in là, quando il personaggio Sony ha mosso i primi passi su PlayStation 2 ed è poi diventato un vero e proprio simbolo dell’universo Sony.

Che God of War sia una serie molto amata (e soprattutto molto giocata) non ci sono dubbi. I numeri dell’ultimo capitolo d’altronde parlano chiaro: si tratta di una delle esclusive PlayStation 4 che ha venduto di più, con circa 20 milioni di copie ad agosto del 2021. In totale, la serie ha superato le 30 milioni di copie vendute. Ed è anche quella più longeva, se consideriamo il periodo di lancio: Kratos ha infatti debuttato su PlayStation 2 nel lontano 2005 e in 16 anni sono stati prodotti ben 7 giochi e due collection su tutte le piattaforme del colosso nipponico.

What is your favorite 'Oh sh!t moment' from the God of War series? Let us know in the replies! pic.twitter.com/NYX4cHSTuZ — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 22, 2021

Se non avete ancora avuto modo di giocare a nessuno dei God of War che hanno debuttato sul mercato, vi invitiamo a non leggere le risposte alla richiesta di Santa Monica Studio. In caso contrario, ovviamente, potete confrontarvi con tutti coloro che hanno risposto all’appello. D’altronde anche il videogioco è condivisione, non trovate?