Santa Monica è ormai pronta al lancio di God of War Ragnarok, nuovo capitolo della saga norrena che riporta Kratos negli insoliti panni di padre rispetto alla trilogia originale. L’attesa per il titolo è sicuramente altissima e molti giocatori si chiedono quanto durerà il gioco. Considerate le dimensioni piuttosto estese della mappa di gioco, a giudicare da quanto possiamo vedere nei materiali diffusi fino ad ora, le aspettative sono piuttosto elevate.

A dare una stima accurata della longevità per il nuovo lavoro di Santa Monica ha provveduto IGN USA che, nell’ultima puntata del suo podcast Beyond, ha rivelato quanto occorrerà per raggiungere il 100% di completamento in God of War Ragnarok. Stando a quanto riportato durante l’episodio, infatti, il gioco dovrebbe richiedere un numero superiore alle settanta ore di gioco per svelarne tutti i segreti e portare a termine tutte le missioni. Si tratta di una durata decisamente generosa, di gran lunga superiore anche al primo capitolo del 2018.

Il primo God of War della saga norrena, infatti, vanta una longevità che si aggira intorno alle cinquanta ore di gioco per ottenere il 100% e raggiungere il Platino. God of War Ragnarok, dunque, regalerà ai giocatori qualcosa come il 50% in più in termini di ore di gioco. Ovviamente, questo si converte in una maggior quantità di attività secondarie e, probabilmente, anche in una trama principale piuttosto generosa.

Inoltre, all’interno del podcast, si è parlato anche dell’aspetto grafico di God of War Ragnarok. Secondo le opinioni degli ospiti, il nuovo titolo di Santa Monica non sarebbe rivoluzionario sotto questo punto di vista. Tuttavia, se consideriamo i già ottimi risultati del primo capitolo, è piuttosto probabile che il comparto visivo di questo seguito sappia comunque regalare degli scorci interessanti per i fan. Vi ricordiamo infine che il titolo, che potete prenotare su Amazon, arriverà sul mercato a partire dal 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.