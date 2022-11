Ci siamo quasi, ora che il mese di novembre ci ha accolti mancano sempre meno giorni al momento del lancio di quella che è a tutti gli effetti l’ultima esclusiva PlayStation del 2022, ovvero God of War Ragnarok. Possiamo dirlo con certezza, Sony si è tenuta la sua bomba finale per poter chiudere l’anno in bellezza, e molti appassionati della saga e delle produzioni PlayStation Studios non stanno più nella pelle per partire in questa nuova avventura norrena.

Manca poco meno di una settimana al lancio del gioco, e ormai i fan della serie non possono fare altro che tenere duro riguardando alcuni dei trailer già pubblicati negli scorsi mesi. Ad allietare l’attesa ci sono però anche le recensioni del gioco, le quali vedranno la luce proprio nel pomeriggio odierno, ma questi non solo gli unici contenuti a tema God of War Ragnarok che possono distrarre tali appassionati in questi giorni apparentemente infiniti.

Oltre ai folli spot pubblicitari che sono stati pubblicati da Sony in queste ore, sta girando in rete anche una clip molto curiosa che ha come protagonista un vero e proprio hype train di God of War Ragnarok. La clip è stata pubblicata su Twitter e ci mostra un treno con i vagoni completamente tappezzati di pubblicità relative al prossimo God of War. L’accostamento con l’hype train è naturale, come è altrettanto naturale pensare che quei vagoni siano stracolmi di appassionati che smaniano dalla voglia di tornare ad interpretare Kratos.

A GOD OF WAR RAGNARÖK HYPE TRAIN!!! THIS IS INSANE pic.twitter.com/dxTwxuUOqE — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) November 2, 2022

A quanto pare il treno dell’hype di God of War Ragnarok si trova a New York City, ma stando a una serie di utenti che hanno commentato sotto la clip, sembra che le pubblicità della prossima grande esclusiva PlayStation siano sparse un po’ per tutto il mondo. E voi? Siete già saliti sull’hype train del nuovo God of War? Vi ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva su PS4 e PS5.