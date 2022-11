Non c’è alcun dubbio che il grande kolossal videoludico di questa parte finale del 2022 è God of War Ragnarok. La nuova epopea di Kratos e Atreus in terre norrene ha già fatto emozionare moltissimi appassionati, e molti altri devono ancora iniziare questo viaggio ad alto tasso d’adrenalina. Mentre il titolo di Santa Monica Studio si contenderà presto l’ambito premio GOTY con Elden Ring e altri grandi titoli ai prossimo The Game Awards 2022, c’è chi ha voluto trasformare questa esperienza in un titolo dal sapore retrò. Prima di andare nel succo della curiosità, però, dobbiamo segnalarvi che il video in calce contiene spoiler su Ragnarok, quindi apritelo a vostro rischio e pericolo.

God of War Ragnarock

Vi siete mai chiesti come sarebbe apparso il nuovo God of War Ragnarok se solo fosse uscito su PlayStation 2? Questa domanda se l’è posta di sicuro lo youtuber conosciuto sulla piattaforma come ‘Speclizer’, il quale ha pubblicato in queste ore un video che ci mostra proprio un demake dell’ultimo God of War in salsa PS2. Come possiamo vedere dal video, i modelli e le texture ci riportano indietro di ben tre generazioni, in un periodo dove il graficone di Ragnarok era pura utopia.

I fan storici della saga di God of War sono molto legati alla generazione PS2, dato che è stata la culla dell’intera saga con due capitoli che ci hanno permesso di scoprire e addentrarci sempre più nella trilogia greca del franchise. Ora che il tutto è approdato su generazioni di console più moderne e nettamente più prestanti, questo video ci mette in evidenza molti dei passi da giganti che sono stati fatti come medium, ma anche da dove tutto è cominciato per la serie di Santa Monica Studio.

C’è poco da fare però, nonostante la presenza di alcune storture nei modelli poligonali dei personaggi e le texture in bassa definizione, questo demake riesce a far emergere un fascino tutto suo. Fascino che siamo certi che riusciranno a cogliere tutti coloro che si sono avvicinati alla saga con i primissimi capitoli su PS2 e tutti quei giocatori che hanno nel cuore le primissime iconiche generazioni PlayStation.