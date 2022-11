La recente pubblicazione della patch 2.04 di God of War Ragnarok su PlayStation 4 e 5 eliminerà definitivamente il fastidiosissimo bug legato alla difficoltà. Questo è stato oggetto di lamentela negli scorsi giorni, fra le piccole problematiche che il titolo sta riscontrando al suo lancio.

La pubblicazione di God of War Ragnarok ha sicuramente soddisfatto la sua community da cima a fondo, raggiungendo immediatamente risultati di tutto rispetto, specialmente per la cura generale con cui il titolo si sta mostrando al grande pubblico. Ovviamente tutto ciò tenendo in conto che la perfezione non esiste e nessun videogioco verrà mai rilasciato senza neanche una minima sbavatura nell’insieme della sua esperienza.

Uno dei bug di cui gli appassionati hanno continuato a lamentarsi nei giorni scorsi è quello legato alla difficoltà del titolo. In sostanza molti di loro hanno segnalato di non essere riusciti in alcun modo a modificarla a seguito dell’inizio delle loro partite, con l’obbligo di proseguire con la scelta iniziale. Le voci del popolo sono quindi giunte alle orecchie di Santa Monica Studio, che ha prontamente risposto con una patch che risolve questa dinamica piuttosto scomoda.

Nelle note di accompagnamento della patch 2.04 (dovrebbe pesare su per giù 221,4 MB su PS5) di God of War Ragnarok, riportate da twistedvoxel, troviamo quindi questa specifica correzione, accompagnata da una serie di altre piccole modifiche generali: hanno risolto un problema per il quale alcuni giocatori non potevano cambiare il livello di difficoltà, e anche un raro crash dell’applicazione verificatosi a volte nel menu delle armi.

L’attenzione generale da parte dello studio per God of War Ragnarok non stupisce affatto, complice anche un rapporto più che positivo con i suoi fan che negli anni hanno inquadrato perfettamente il modus operandi di questa azienda. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito al futuro del progetto, che siano interni al nuovo capitoli o magari esterni.