Nello stilare la sua classifica dei videogiochi migliori del 2022, il Time Magazine, ha inserito God of War Ragnarok al primo posto sopra ad altri lavori altrettanto degli di nota. Questo nuovo risultato non fa altro che confermare il valore e l’apprezzamento nei suoi confronti, non soltanto dal punto di vista del grande pubblico, ma anche da parte dei professionisti di settore, ricordandovi che ha segnato il miglior lancio di sempre nella storia dei first party Sony.

Non essendo a conoscenza dei criteri alla base di questa nuova classifica, ipotizziamo che si basi sui gusti e l’esperienza della redazione di Time Magazine. La fama di questa rivista americana non va comunque, minimamente, sottovalutata, come anche la scelta di mettere God of War Ragnarok sopra a titoli del calibro di: Elden Ring, The Last of Us Part, Sifu, Resident Evil Village: Shadows of Rose e altri.

God of War: Ragnarok Horizon: Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part 1 Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Come potete notare anche voi stessi, una delle particolarità principali di questa classifica alla cui vetta troviamo God of War Ragnarok risiede nel suo accorpare titoli di vario genere, presi anche da momenti storici differenti. Così ritroviamo alla sua sesta posizione il primo capitolo di The Last of Us, non prendendo in considerazione per niente il suo seguito, con l’inclusione anche di TMNT, ben lungi dal livello di tutto il resto. Un dettaglio curioso è anche la scelta d’inserire alla sesta posizione un DLC, Resident Evil Village: Shadows of Rose, che pur essendo un elemento di valore non equivale a gioco completo.

Come scritto anche nel secondo paragrafo non conosciamo per nulla i criteri che i redattori del Time Magazine hanno utilizzato, costruendo una classifica piuttosto inclusiva e variegata nel suo insieme, tenendoci comunque ad evidenziare il valore di God of War Ragnarok sopra a tutto il resto.