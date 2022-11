God of War Ragnarok (che potete acquistare su Amazon) è indiscutibilmente un successo. Sia i fan che la critica lo hanno apprezzato in modo pressoché unanime e le sue vendite ne sono una conferma. Il team ha messo una cura maniacale nella realizzazione di questo mondo di gioco enorme e nel renderlo credibile e ricco di attività per i fan. Proprio dalle attività secondarie, scopriamo di un commovente omaggio lasciato dagli sviluppatori per un loro collega scomparso.

This fire never stops burning. Through the coldest days, through the nights you don't want to live through. It will stand in this world we at @SonySantaMonica created for all of time, carrying the story of a man in whom I found something unnamable. Something I still carry now. pic.twitter.com/I9XbP5DGJZ — Sam Handrick (@MDSVeritas) November 18, 2022

Jake Snipes è uno dei gameplay programmer di Santa Monica Studio che ha lavorato su God of War Ragnarok fino alla sua morte, nel 2020. Questo tragico evento ha ovviamente lasciato il segno anche sul team e, in particolar modo, sul suo compagno: Sam Handrick, senior gameplay programmer presso lo studio. È lo stesso programmatore, tramite il suo account Twitter, ad informarci di questo bellissimo messaggio nascosto. Ovviamente, quanto segue sarà soggetto a spoiler, anche se tenteremo di ridurli al minimo. Pertanto, se non volete sapere nulla nemmeno delle missioni secondarie, vi invitiamo ad interrompere la lettura.

Una delle quest opzionali di God of War Ragnarok, Across the Realms, è infatti un vero e proprio omaggio a Jake Snipes. L’idea iniziale di Handrick era di nascondere da qualche parte nel gioco un cuore con incise le iniziali della coppia, come ricordo eterno del loro rapporto ma, dopo aver proposto l’idea a Eric Williams, il progetto ha preso una nuova piega. Infatti, il team ha realizzato un’intera quest dedicata a due uomini che si conoscono in un mondo crudele e tentano di uscirne insieme.

Durante il viaggio per i quattro regni, necessario al suo completamento, ci imbatteremo in un falò arcobaleno che rappresenta il ricordo di Jake Snipes che continuerà ad ardere in eterno. Le parole di Handrick su Twitter, infine, sono un omaggio proprio a questa ricerca complessa di un proprio posto nel mondo che, in alcuni casi, è rappresentato da una singola persona.