Manca sempre meno al lancio di God of War Ragnarok, una delle esclusive PlayStation più attese degli ultimi anni. Tutto l’hype che si è generato attorno al titolo sta finalmente per convogliarsi il prossimo 9 novembre, ma nel frattempo sono diversi i modi per distrarsi dall’attesa. Proprio in queste ore, infatti, sono uscite le recensioni del nuovo God of War (qui potete leggere la nostra), le quali, ovviamente, hanno acceso diverse discussioni attorno alla nuova esclusiva PlayStation.

Proprio grazie alle recensioni, abbiamo potuto scoprire diversi dettagli più approfonditi dell’esperienza in arrivo nel corso dei prossimi giorni, ma quel che ha colpito maggiormente gli appassionati è scoprire come God of War Ragnarok (lo potete prenotare su Amazon) gira sorprendente bene anche su PlayStation 4. In molti hanno definito addirittura miracolose le prestazioni del nuovo God of War sulla console Sony di scorsa generazione, ma per godere di queste prestazioni sembra che sia necessario un rumoroso compromesso.

Stando ad un nuovo video pubblicato dalla redazione di GameSpot, scopriamo che giocando a God of War Ragnarok la vostra PlayStation 4 potrebbe prendere il volo. Non è una novità affiancare il rumore delle ventole di PS4 ad un aereo di linea in fase di decollo, e a quanto pare la situazione non andrà a migliorare con la nuova esclusiva di Santa Monica. La breve clip si prende simpaticamente gioco di questo dettaglio, ma a quanto pare questo sarà il prezzo da pagare per giocare a Ragnarok su una PS4 modello base.

No, your ears aren't broken. #GodOfWarRagnarok may run well on PS4 but at what cost?! pic.twitter.com/pQ0kJrHqDo — GameSpot (@GameSpot) November 3, 2022

Questo è solo l’ennesimo contenuto emerso in rete in queste ore, con Sony che per pubblicizzare il lancio di God of War Ragnarok ha realizzato una campagna pubblicitaria molto varia fatta di spot e anche un vero e proprio hype train. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della saga di God of War uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva PlayStation 5 e PlayStation 4.