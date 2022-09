Durante lo State of Play di questa sera, uno dei titoli mostrati è stato God of War Ragnarok. Il titolo di Santa Monica Studio, a poco più di un mese dalla sua uscita, torna a far parlare di sé con un nuovo spettacolare trailer. Inoltre, gli sviluppatori hanno mostrato a sorpresa un nuovo DualSense dedicato al gioco. Dopo la recente iniziativa dedicata ai ritratti di famiglia, si tratta dell’ennesima trovata che sicuramente accrescerà l’attesa per questo nuovo capitolo di GoW.

In un trailer dai toni epici, God of War Ragnarok torna a mostrarsi a poche settimane dalla sua uscita ufficiale. Il video, dalla durata di tre minuti, si concentra sui personaggi di Kratos e Atreus, sul loro rapporto e sulle difficoltà della loro missione. Per plasmare il proprio destino, i due personaggi dovranno sfidare situazioni al limite del sovrumano e scontrarsi con poteri immensi e divinità di ogni sorta. Kratos, in particolare, si mostra più forte e spietato che mai, esternando alcune frasi che sottolineano tutta la sua determinazione per il completamento della missione.

Il trailer mostra, inoltre, molte delle creature che affronteremo durante God of War Ragnarok. Oltre alle divinità che abbiamo già incontrato nel primo capitolo della serie, notiamo anche alcuni esseri dall’aspetto decisamente suggestivo. Su tutti, colpisce la presenza di quella che sembra una gigantesca medusa che, anche se non è chiaro, sembra voler affrontare Kratos e Atreus.

Infine, Sony prima di mostrare questo nuovo video, ha presentato il nuovo DualSense dedicato a God of War Ragnarok. Il pad è già disponibile al pre-ordine ed è in uscita in contemporanea con il lancio del gioco di Santa Monica Studio. Il trailer di GoW è stato anche l’atto conclusivo di uno State of Play che ha saputo sorprendere, nonostante la durata ridotta e le poche attese delle quali si è circondato.