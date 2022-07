Dopo diversi mesi di attesa, finalmente Santa Monica e Sony hanno comunicato la data di uscita di God of War Ragnarok. Il nuovo gioco, probabilmente l’ultimo del ciclo di Kratos e Atreus, arriverà l’11 novembre 2022, ma sono ancora tanti i punti da chiarire. Non quello però sulle prestazioni tecniche del gioco, che sono state svelate da alcuni materiali promozionali spediti ai propri clienti da parte di un retailer britannico.

Come riportato online, nei materiali promozionali che invitano alla prenotazione di God of War Ragnarok, sono incluse le varie performance tecniche del gioco. Stando alle informazioni divulgate dal retailer, il gioco sfrutterà (almeno su PS5) i feedback aptici del DuaLSense e l’audio 3D multi direzionale. Le due feature sono già state implementate da diversi giochi e sono solamente due dei punti di forza della nuova console di casa Sony.

Chiaramente c’è spazio anche per la risoluzione e il frame rate. Esattamente come tutti gli altri giochi cross gen di Sony Interactive Entertainment, anche God of War Ragnarok potrà contare su due, differenti setting. Il primo consentirà ai giocatori di poter godere del viaggio di Kratos e Atreus in 4K ma a 30 frame per secondo, mentre il secondo utilizzerà una risoluzine dinamica, fino a raggiungere il 4K upscalato ma con un frame rate che mirerà ai 60 fotogrammi al secondo.

Con il gioco di casa Santa Monica Studio, Sony chiuderà uno dei suoi migliori anni a livello di esclusive. Prima di God of War Ragnarok sarà però il rifacimento del primo The Last of Us a prendersi la scena. Il titolo, annunciato in occasione della Summer Game Fest 2022, sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022. Successivamente, in una data ancora non comunicata ufficialmente dallo sviluppatore, debutterà anche su PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.