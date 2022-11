Dopo un lancio straordinario del gioco, Eric Williams, direttore di God of War Ragnarok e membro storico di Santa Monica Studio, ha recentemente svelato di aver dovuto lottare per inserire all’interno del gioco uno specifico personaggio. Secondo lo sviluppatore, infatti, il team avrebbe preferito tagliare totalmente la parte in questione e la decisione ha richiesto grandi sforzi da parte sua.

Il personaggio incriminato è quello di Ratatoskr che, in God of War Ragnarok, svolge un ruolo importante non solo per questioni narrative. Ratatoskr, infatti, ha la precisa funzione di interrompere e spezzare il tono drammatico e cupo del gioco per inserire un tono più leggero che dia respiro al giocatore. Infatti, senza la presenza di un personaggio dalle sfumature comiche, la storia del gioco rischiava di essere troppo dark e di stancare eccessivamente i fan.

Tuttavia, il resto di Santa Monica Studio non era convinto che questa fosse la decisione giusta. In molti, tra gli sviluppatori di God of War Ragnarok hanno espresso perplessità ralative a Ratatoskr e al fatto che il team si stesse spingendo troppo oltre in quella direzione. Secondo Williams, anche il direttore del comparto musicale si è trovato spiazzato quando gli è stata mostra la scena introduttiva del personaggio. Il compositore, infatti, non sapeva bene come comportarsi con la colonna sonora in quel preciso momento, dato che rischiava di stravolgere tutto lo score precedente.

Alla fine, tuttavia, Williams è riuscito comunque ad inserire Ratatoskr in God of War Ragnarok (che potete acquistare su Amazon) e il risultato finale è stato piuttosto apprezzato. Per farlo, però, il director ha dovuto chiedere l’aiuto di SungWon Cho, doppiatore del personaggio, che ha contribuito in modo importante alla sua scrittura. Lo scoiattolo, infatti, ha subito una conversione che lo ha portato da duro e volgare a diventare un personaggio simpatico e dal forte impatto comico.