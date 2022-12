Data l’attuale complessità relativa alla trama di God of War Ragnarok, fatta non solamente di momenti frenetici ma anche di una scrittura attenta ai singoli personaggi, i giocatori hanno cominciato a speculare sul futuro della saga, specialmente a seguito di una particolare “rivelazione”. Nell’eventualità in cui non abbiate giocato il gioco per intero vi sconsigliamo di continuare con la lettura, causa spoiler.

In God of War Ragnarok, durante uno dei momenti centrali nella storia di Atreus, una particolare e molto specifica profezia gli preannuncia che nel suo futuro il padre perderà la vita. L’annuncio della morte di Kratos, quindi, metterà in subbuglio l’animo del ragazzo al punto da farlo attentamente riflettere sui successivi passi del proprio futuro e destino.

Chi ha proseguito nell’avventura sa perfettamente che questa profezia non si avvererà in toto, con Kratos che alla fine dei giochi resta in vita. Una scelta del genere ha ovviamente alimentato le discussioni della community ancora oggi in fermento. Così Eric Williams, il game director di God of War Ragnarok, ha deciso di rispondere in un’intervista rilasciata al Washington Post sull’eventualità di una futura dipartita del protagonista: “No, non abbiamo mai considerato di uccidere Kratos per diverse ragioni. La storia che volevamo raccontare partiva dall’idea di questa unione tra padre e figlio che iniziano insieme e poi diventano abbastanza forti da conoscersi e da sapere di aver migliorato l’altro, e che nell’eventualità di una divisione andrà comunque bene”.

Non è la prima volta che Williams parla di una specifica scelta narrativa interna alla trama del videogioco e andando oltre le possibilità narrative future, il lancio di questo prequel ha segnato tantissimi traguardi importanti per Santa Monica, confermando l’amore globale degli appassionati verso Kratos e company.