La “Amazon Gaming Week” è solo al suo secondo giorno di sconti ma, come vi stiamo raccontando sin da ieri grazie alla nostra rassegna stampa, le offerte proposte da Amazon in concomitanza della Gamescom di Colonia di quest’anno sono già tantissime, con sconti che possono arrivare facilmente anche al 30% sia per quanto riguarda l’hardware da gioco che, ovviamente, i videogame.

E così, se siete alla ricerca di un buon titolo con cui accompagnarvi in questi ultimi giorni di agosto, e che magari vi offra anche una ambientazione decisamente “rinfrescante”, per rifuggire così dal caldo intenso di questo mese, vi suggeriamo di non lasciarvi scappare l’ottima offerta relativa lo splendido God of War: Ragnarok, ultimo capitolo delle avventure di Kratos e Atreus, oggi scontato sullo store del 32%!

Stiamo parlando di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da questo titolo su Amazon, giacché è oggi possibile acquistare il gioco ad appena 54,99€, contro gli oltre 80 euro originariamente necessari per l’acquisto! Un’occasione ottima per giocare a questo titolo, specie se si considera l’indubbia qualità del gioco che, anche per quanto riguarda la nostra redazione, è stato votato con un sonoro 9,5 in fase di recensione!

Ambientato alcuni anni dopo il primo titolo, ma comunque in perfetta continuità con gli eventi che avevano chiuso l’originale reboot del 2018, God of War: Ragnarok ci metterà ancora una volta nei panni di Kratos, qui al suo secondo viaggio in compagnia di suo figlio Atreus, in quella che sarà un’avventura che vi permetterà, per la prima volta, di visitare tutti i nove regni della mitologia scandinava.

Ritrovatosi, suo malgrado, a dover sfidare un nuovo pantheon di divinità, Kratos compierà un lungo viaggio, cercando alleati vecchi e nuovi, nell’intento di arrestare l’avanzata del Ragnarok: il crepuscolo degli dei che, stando alle leggende, metterà fine alla vita in tutti i regni.

Migliorando in tutto e per tutto le caratteristiche del titolo precedente, God of War Ragnarok è un videogame intenso e spettacolare, caratterizzato da una grande impronta esplorativa, combattimento forsennati, e un leggero sottesto ruolistico che vi permetterà, in modo ancor più raffinato rispetto al precedente episodio, di mettere in piedi le vostre build, proprio come fosse un GDR.

Un’avventura epica ed emozionante, che vi terrà impegnati per decine di ore, facendovi immergere completamente nella mitologia norrena rappresentando, per altro, uno dei pochissimi titoli usciti in questi anni a riuscire realmente ad esaltare le capacità di PlayStation 5.

Parliamo, in sintesi, di un videogame davvero imperdibile per chiunque possegga la console Sony e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che il prodotto vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!