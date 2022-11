Ora che God of War Ragnarok è finalmente uscito, i fan dell’acclamato franchise PlayStation possono scoprire quel che li attente oltre al Fimbulwinter norreno. Dopo tutte le recensioni entusiaste da parte della critica, anche i giocatori stanno elogiando la nuova opera di Santa Monica Studio, team di sviluppo che, ora che ha chiuso questo nuovo capitolo delle avventure di Kratos e compagni, potrà dedicarsi ad altro. Lo stesso Cory Barlog ha stuzzicato i fan sui prossimi progetti dello studio, ma di recente è stato Eric Williams, director di Ragnarok, a svelare uno dei suoi sogni nel cassetto.

Molte personalità influenti di Santa Monica Studio sono state protagoniste di diverse interviste in questo periodo, e proprio Eric Williams ha scambiato qualche parola con la redazione di Kinda Funny Games. Durante l’interista si è parlato ovviamente di God of War Ragnarok (lo potete acquistare su Amazon) e del suo sviluppo, ma a un certo punto la conversazione è virata su quelli che sono attualmente i progetti da sogno su cui Williams amerebbe poter lavorare in futuro.

Il game director di God of War Ragnarok ha dichiarato che non sa ancora su cosa lavorerà ora che il nuovo God of War è uscito, ma amerebbe poter realizzare un nuovo gioco della serie di Castlevania. In tutto questo Williams ha sottolineato che se mai dovesse esserci una forte richiesta da parte del pubblico videoludico, magari in futuro qualcosa potrebbe anche smuoversi, e il director non ha tutti i torti visto quanto è accaduto di recente con le dichiarazioni di Crystal Dynamics su un possibile ritorno di Legacy of Kain.

Sappiamo tutti molto bene come ultimamente sta trattando le proprie IP Konami, ma le ultime corpose novità relative al franchise di Silent Hill (ne abbiamo parlato in questa diretta) lasciano ben sperare gli amanti di questa compagnia su un ritorno più massiccio con nuovi capitoli delle proprie serie. In tutto questo Castlevania continua ad essere un brand amatissimo, e che in molti sperano di poter riabbracciare presto un po’ come sta accadendo proprio con la serie di giochi survival horror di Konami.