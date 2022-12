Tutti coloro che hanno follemente amato God of War Ragnarok non dovranno aspettare ancora molto prima di poter ricominciare la propria avventura in New Game Plus, dato che arriverà nel corso del 2023. La nuova fatica di Santa Monica Studios ha immediatamente messo in chiaro tutto il suo potenziale, sia fuori che dentro lo schermo, preparandosi per un’aggiunta che gli appassionati aspettavano da un po’.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023! We’ll share more details once we get closer to the release! pic.twitter.com/vmv5X2USuW — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022

Fin dalla sua pubblicazione, il mese scorso, gli sviluppatori di God of War Ragnarok hanno subito chiarito che il titolo sarebbe uscito con qualche piccola mancanza non importante per la storia e il gameplay. Una di queste, in seguito aggiunta, è stata la photo mode, ad esempio, che con la sua successiva pubblicazione ha dato modo ai fan di sbizzarrirsi a catturare istantanee del mondo di gioco e dei suoi abitanti.

Stessa identica cosa sta per accadere con il cosiddetto NG+ (New Game Plus), il quale darà la possibilità ai giocatori di reiniziare God of War Ragnarok con i propri progressi relativamente intatti, e di rivivere quest’avventura senza dover necessariamente ricominciarla totalmente da zero. Questa modalità arriverà nel corso del 2023, specificamente durante la primavera. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal profilo Twitter di Santa Monica, con un annuncio più chiaro che mai: “Sappiamo che molti di voi l’hanno chiesto, quindi siamo felici di confermare che il New Game Plus arriverà su God of War Ragnarok nella primavera del 2023!”. Maggiori informazioni ci verranno rivelate con l’avvicinarsi della sua uscita.

Se il NG+ di Ragnarok seguirà le dinamiche di quello del capitolo precedente, ci sarà ancora moltissimo da fare nel videogioco, aprendo la strada anche a svolte del tutto inedite e tante novità da sbloccare.