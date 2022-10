Santa Monica Studios ha appena pubblicato un nuovo trailer in vista dell’uscita di God of War Ragnarok (che potete prenotare su Amazon). Il video, dalla generosa durata di oltre dieci minuti, offre uno sguardo dettagliato sulla storia del titolo e su come gli eventi del primo capitolo di questa nuova trilogia porteranno agli sconvolgimenti di cui saremo protagonisti durante Ragnarok e include una spiegazione approfondita sulla guerra in cui ci troveremo catapultati.

Il Ragnarok, infatti, è essenzialmente l’equivalente norreno dell’apocalisse. Si tratta di un tremendo conflitto che porterà inevitabilmente alla fine del mondo. Il compito di Kratos e Atreus, in God of War Ragnarok, sarà proprio quello di sfidare ancora una volta gli dèi fino a sfuggire a questo imminente disastro. Il team spiega anche le ambizioni di Cory Barlog e del resto di Santa Monica che hanno portato questo nuovo GoW a sconfiggere anche le limitazioni legate al covid e ad altri intoppi che hanno rischiato di rallentare i lavori.

Nonostante, infatti, alcuni doppiatori abbiano dovuto recitare anche per personaggi secondari e siano stati protagonisti di sessioni di motion capture rallentate da tutte le questioni legate alla sicurezza, Santa Monica non ha rinunciato al suo obiettivo. God of War Ragnarok, come ci assicura il team di sviluppo, sarà un gioco enorme e ricco di colpi di scena che ci terranno con il pad in mano. Sebbene la preoccupazione legata alle aspettative sia elevata, gli sviluppatori si ritengono certi che questo titolo saprà soddisfare i giocatori.

Il video, inoltre, si apre con una panoramica sugli eventi del primo capitolo e di come Kratos, ormai dedito ad una vita serena nei boschi, si sia imbarcato nella sua avventura con Atreus. Questo nuovo trailer di God of War Ragnarok, infatti, si rivela anche una buona fonte di ripasso per chiunque voglia rinfrescarsi la memoria in una decina di minuti prima di mettere le mani sul prossimo capitolo, in arrivo il 9 novembre 2022 con tanto di nuovo bundle annunciato.