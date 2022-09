L’uscita di God of War Ragnarok si fa sempre più vicina e gli sviluppatori stanno condividendo parecchio materiale interessante sul loro prossimo lavoro. Per farci compagnia nei due mesi che ci separano dal lancio del titolo, con un articolo su PlayStation Blog, Santa Monica Studio ha pensato ad un’interessante iniziativa che avrà il via tra pochi giorni. Molti dei protagonisti del gioco, infatti, saranno anche i soggetti di una serie di ritratti di famiglia che sarà rilasciata con cadenza periodica nel corso del prossimo mese.

Santa Monica Studio ha coinvolto cinque artisti dal diverso background ma accomunati da grande talento per realizzare questi ritratti. I disegnatori in questione sono Drew Merritt, Emma Ríos, Romina Tempest, Jae Lee e Sui Ishida. Provenienti da contesti estremamente diversi, gli autori creeranno un ritratto a testa che avrà come protagonista una diversa famiglia di personaggi presenti in God of War Ragnarok.

I cinque ritratti avranno come protagonisti Kratos e Atreus (The Bear and the Wolf di Drew Merritt), i Nani Huldra, Brok e Sindri (The Dwarves di Emma Ríos), tutti gli alleati dei protagonisti (Heroes of Midgard di Romina Tempest), Freya e Baldur (Mother and Son di Jae Lee) e gli Aesir, guidati da Odino (The Aesir di Sui Ishida). Oltre ad avere protagonisti diversi, i ritratti saranno anche realizzati con stili totalmente diversi in base alle doti di ogni artista. Sui Ishida, ad esempio, è noto per i suoi lavori in Tokyo Ghoul e utilizzerà uno stile simile.

Infine, i ritratti saranno pubblicati con cadenza settimanale. A partire da martedì 13 settembre, infatti, sarà rilasciata un’opera a settimana. La prima di queste sarà “The Bear and the Wolf” di Drew Merritt, mentre l’ultima sarà proprio The Aesir di Sui Ishida che uscirà l’11 ottobre. Per mettere le mani su God of War Ragnarok, invece, dovremo aspettare fino al 9 novembre 2022, l’attesa per il nuovo titolo di Santa Monica Studio sta finalmente per terminare.