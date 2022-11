Probabilmente non aveva bisogno di una pubblicità del genere, ma oramai ci siamo. In occasione del lancio di God of War Ragnarok, Sony ha deciso di prendere la metropolitana di New York e brandizzare ogni singola stazione a tema del gioco. Una campagna marketing decisamente aggressiva, che dimostra ancora una volta come Xbox sia indietro su ogni singolo punto, almeno per quanto riguarda una pubblicità così aggressiva.

Già in passato, complice il lancio di PS5 in Europa, Sony aveva adottato una soluzione del genere, andando a modificare l’aspetto di alcune stazioni della metropolitana di Londra, sostituendo il classico logo del sistema di trasporti con i quattro pulsanti del suo marchio dedicato al gaming, ovvero il Cerchio, il Triangolo, la Croce e il Quadrato. Oggi la storia si ripete, forse in maniera ancora più elaborata, ma la morale è sempre quella: c’è chi spinge, come appunto il colosso nipponico, e chi invece si limita a fare davvero poco.

Nel corso degli anni Xbox è sempre stata presa di mira per il suo marketing poco aggressivo nei confronti delle sue esclusive e delle sue console. Se è vero che il 2022 è stato un anno relativamente tranquillo per le console Microsoft, è anche vero che il colosso di Redmond ha sempre avuto un atteggiamento molto sobrio per quanto riguarda la pubblicità. Il massimo venne tocca l’8 dicembre 2021, quando in occasione del lancio di Halo Infinite venne realizzato un vero e proprio dipinto, esposto a Londra.

A rift to the nine realms has opened in New York City. #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/S1defOoyFV — PlayStation (@PlayStation) November 8, 2022

Se c’è una critica che si può muovere a Xbox è sicuramente quella lato marketing. Se il colosso di Redmond osasse di più, forse, la percezione dei giocatori potrebbe cambiare radicalmente. Per ora, però, non possiamo far altro che ammirare le bellissime campagne marketing degli altri editori e produttori, inclusa ovviamente quella di God of War Ragnarok lanciata in occasione dell’uscita del gioco.