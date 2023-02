Sono passati diversi mesi dal lancio di God of War Ragnarok; quello che possiamo definire tranquillamente come l’esperienza PlayStation più importante dell’anno scorso. Del nuovo gioco di Santa Monica Studio si è parlato in lungo e in largo, ma trattandosi di un’esperienza epocale e piena di contenuti, non è strano immaginarsi che, nei primi piani del team di sviluppo qualcosa era stato pensato in modi completamente diversi da quello che è stato poi il risultato finale.

Ora che God of War Ragnarok è uscito ed è stato giocato da moltissimi appassionati, Santa Monica Studio ha svelato come in una delle versioni originali della storia del gioco Kratos sarebbe dovuto morire in una delle prime fasi di gioco. A svelarci questo dettaglio è stato Matt Sophos, il narrative director dell’ultimo God of War, il quale ha svelato quale sarebbe dovuto essere il destino di Kratos se il team avesse portato avanti fino alla fine la prima bozza di storia.

“Avevamo la prima, primissima bozza di storia che avevamo ideato e che poi abbiamo proposto al director Eric Williams. In quella bozza Kratos muore nella lotta contro Thor proprio all’inizio del gioco”, ha dichiarato Sophos durante l’intervista rilasciata sul canale YouTube di MinnMax. In quella versione della storia, però, la morte di Kratos non era permanente, e Atreus sarebbe dovuto andare a Hell per resuscitare il padre vent’anni dopo la sua morte.

Eric Williams, il director di God of War Ragnarok, si disse poco convinto di questa storia, sottolineando come Kratos fosse morto già troppe volte per reiterare questo genere di storia. Oggi sappiamo benissimo qual è stato il destino di Kratos e di Atreus in Ragnarok, ma è sempre affascinante sentire dalle voci di chi ha lavorato a questi grandi kolossal videoludici quali erano le prime idee che stavano venendo proposte e sviluppate nel corso dello sviluppo.

