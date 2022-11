Come ben sappiamo, God of War Ragnarok debutterà tra appena 2 giorni. La data di uscita del gioco è infatti fisata per il 9 novembre 2022 e nel mentre che attendiamo di scoprire il giudizio dei giocatori (dopo quello della critica), c’è chi pensa che questa data non sia stata scelta a caso.

La teoria è stata diffusa su Twitter da ManuDoll e sembra decisamente valida, tanto da aver trovato l’appoggio silente di Cory Barlog, che non ha né mentito e neanche confermato ciò che leggerete, ma la sua riposta vale probabilmente più di mille parole. Prima di procedere all’analisi di questa teoria, un avviso: quello che state per leggere non è stato ovviamente certificato, visto che la mitologia norrena non è stata ricostruita in maniera precisa, dunque si tratta solamente di una teoria. Non prendete il tutto come una verità assoluta, visto che è complicatissimo da parte degli storici ricostruire con esattezza tutta la storia in questione.

Nella mitologia, per dare inizio ai Ragnarok, è necessario che due lupi (Skoll e Hati) divorino la luna e il sole. Nella giornata di domani ci sarà un’eclissi lunare totale, un evento che si verifica quando il sole, la luna e la terra sono perfettamente allineati. Questo fenomento porta alla “Blood Moon”, ovvero alla luna che si colora di rosso. Secondo ManuDoll e secondo la mitologia norrena, quello è l’inizio dei Ragnarok: il colore rosso del nostro satellite significherebbe che i due astri sono stati mangiati e può così iniziare il tutto.

Ancora una volta, vi ripetiamo che non è possibile validare questa teoria. Nel corso degli anni più volte si è provato a tracciare un quadro chiaro della mitologia norrena, purtroppo non riuscendoci. Questa teoria però è sicuramente interessante e non è escluso che in Santa Monica si sia deciso di optare per la release il giorno 9 novembre anche come “tributo” a queste leggende.