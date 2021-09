God of War Ragnarok: la saga nordica andava conclusa, Barlog svela perchè

Settimana scorsa abbiamo finalmente potuto mettere gli occhi sul tanto atteso God of War Ragnarok. La nuova esclusiva PlayStation targata Santa Monica Studio si è mostrata con un lungo trailer con spezzoni di gameplay, ma a colpire i fan in modo particolare sono state le parole di Cory Barlog.

Durante una nuova intervista rilasciata allo youtuber Katpatin Kuba, l’ex director del God of War del 2018, che ora ricopre il ruolo di Creative Director di GOW Ragnarok, ha dichiarato che la saga norrena andava conclusa proprio nel corso di questo nuovo secondo capitolo in arrivo.

La motivazione è molto semplice ed è stata ampiamente argomentata da Barlog, il quale ha dichiarato che il tutto va di pari passo con i lunghi tempi di sviluppo che richiedono i grandi progetti al giorno d’oggi.

Sviluppare un progetto del genere impiega un team tra i quattro e i cinque anni, e la volontà di Barlog è quella di non andare ad allungare in modo eccessivo la storia. Questo ha portato, quindi, la decisione di concludere la saga norrena proprio con il prossimo God of War Ragnarok.