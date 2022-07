God of War Ragnarok è il grande titolo della prossima stagione autunnale, nonché una delle ultime esclusive PlayStation di quest’anno. Il nuova opera targata Santa Monica Studio è stata sulla bocca di appassionati e insiders per mesi e mesi, e ora che ci stiamo finalmente avvicinando pian piano al periodo di lancio in molti cominciano a pregustare le nuove avventure norrene con protagonisti Kratos, Atreus e compagni.

Certo, l’attesa sarà ancora lunga dato che il nuovo God of War Ragnarok è atteso non prima del prossimo 9 novembre 2022, ma un recente annuncio potrebbe lasciarvi la bocca decisamente più dolce. Come accade ormai con ogni grande blockbuster videoludico che arriva sul mercato, anche il nuovo capitolo della saga di God of War avrà un fantastico artbook tutto dedicato. Questo librone contente tutta la storia e gli artwork del gioco è già disponibile al pre-order su Amazon, e lo potete fare vostro a questo indirizzo.

Come possiamo vedere, l’artbook ufficiale di God of War Ragnarok presenta anche una versione Deluxe Edition decisamente corposa. Si tratta di un vero e proprio tomo che ci narra come il titolo d’ambientazione norrena poggi le basi sulla mitologia nordica e su come quest’ultima abbia influenzato non solo il racconto che vivremo nel gioco, ma anche la creazione del world building e il design dei personaggi e dei nemici che incontreremo.

Come abbiamo già sottolineato, al momento è possibile solo prenotare questo fantastico artbook, mentre l’uscita è prevista non prima del prossimo 29 novembre 2022, venti giorni dopo il lancio di God of War Ragnarok, titolo in uscita esclusivamente sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4.