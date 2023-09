Se, come noi, avete amato l’ultimo capitolo della saga di God of War, ovvero “God of War: Ragnarok” che in fase di recensione abbiamo tanto apprezzato, quanto premiato (a proposito, la recensione potete leggerla qui), allora sarete certamente felici di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa a quello che è lo splendido artbook dedicato al gioco, qui in edizione da collezione!

Sul portale, infatti, questo splendido volume, edito da Dark Horse, e chiamato The Art of God of War Ragnarök, è in sconto ad appena 96,51€ nella sua Deluxe Edition, con copertina rigida e 2 litografie annesse, per quello che è uno sconto applicato pari al 35%, considerando che il prezzo originale era addirittura di 149,09€!

The Art of God of War Ragnarök, chi dovrebbe acquistarlo?

Parlando di un volume da collezione, è logico che i primi e più interessati acquirenti di questo prodotto saranno i fan della saga di Gof of War che, considerato il prezzo di partenza, non vorranno perdere l’occasione di acquistare a prezzo scontato un volume che, oltre ad essere altamente collezionabile, include anche un mucchio di informazioni relative al gioco ed al suo sviluppo, tra cui illustrazioni originali, note e appunti, schizzi preparatoti e immagini mai viste relative agli studi di preparazione.

A questi si aggiungono poi i collezionisti di artbook dedicati ai videogame che, spesso, a prescindere anche dal gioco in questione, sono a caccia di sconti ed occasioni per recuperare questi preziosi volumi che, specie negli ultimi anni, sono diventati uno degli oggetti più ricercati, collezionabili (e spesso rivendibili) del settore.

Per quanto riguarda il prezzo, va detto che su Amazon questo specifico artbook è spesso protagonista di numerose oscillazioni di prezzo, dovute al fatto che esso viene venduto anche da venditori terzi, che cercano comunque di proporre prezzi competitivi. In tal senso, non parliamo del prezzo migliore di sempre per questo prodotto, ma di un prezzo comunque molto basso, con anche la garanzia di effettuare un acquisto direttamente dagli stock di Amazon, con tutto quello che ne consegue in termini di qualità della spedizione di servizi post vendita, che non è un fattore da sottovalutare quando si acquistano online oggetti spesso vittime di pessime condizioni di trasporto, libri inclusi.

Comprensivo di una splendida rilegatura e di 2 litografie a tiratura limitata, questo artbook è l’articolo che qualsiasi fan delle avventure di Kratos potrebbe desiderare, e visto il suo prezzo di partenza, non proprio abbordabile, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta Amazon, consultando ora la pagina dedicata al prodotto prima che lo sconto si esaurisca, o il prodotto vada out of stock.

