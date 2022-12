Vi segnaliamo la recente uscita di LEGO God of War Ragnarok, una versione alternativa e totalmente amatoriale del noto videogioco di Santa Monica. Il tutto è totalmente gratuito e disponibile per il download seguendo il seguente link.

Realizzato dallo youtuber ThrillDaWill, sfruttando Unity come motore grafico, LEGO God of War Ragnarok gioca moltissimo con l’avventura Sony, rielaborandola in una chiave che sembra assolutamente imperdibile, specialmente per i fan. La sua versione dell’avventura di Kratos e Atreus è guidata da una passione che lascia spazio anche all’umorismo no sense più variegato.

Per cominciare a farvi un’idea a riguardo, prima del download, ThrillDaWill ha pubblicato un lungo video introduttivo in cui descrive questo particolare videogioco, raccontandone anche il processo creativo. Vi ricordiamo che stiamo parlando dello stesso autore che a suo tempo aveva realizzato anche LEGO Fallout, confermando nuovamente il suo amore per questo particolare modus operandi creativo.

Nello spiegare le motivazioni alla base del suo progetto lo youtuber si è limitato a descriversi come “uno squattrinato che non può permettersi una PS5” e quindi non gli resta che “usare dei modelli LEGO e la mia pessima GPU”.

Pur non essendo il massimo come esperienza, LEGO God of War Ragnarok saprà regalarvi alcune piccole soddisfazioni nel suo insieme. Non un capolavoro al pari dell’originale ma un’alternativa molto più divertente in cui l’amore verso la saga ne esce sempre e comunque vincitore.

Voi lo scarichereste? Avete provato anche i lavori precedenti di questo autore? Vi attira l’idea di un a versione LEGO di God of War Ragnarok (che nel frattempo si è anche dotato della photo mode)? Non vi costerà nulla dargli una possibilità.