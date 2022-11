Con God of War Ragnarok ormai alle porte siamo ad un passo dall’iniziare una delle ultime grandi avventure videoludiche di quest’anno. In attesa di poter finalmente mettere le mani sul gioco, in questi giorni le attenzioni dei fan della saga sono state attirate dalle recensioni del titolo. Oltre a poter leggere la nostra recensione, che potete trovare a questo indirizzo, c’è stato un articolo in particolare che ha fatto discutere, tanto da alzare un polverone per nulla positivo.

God of War Ragnarock

Tra le molteplici recensioni di God of War Ragnarok che sono state pubblicate in rete in questi giorni ha spiccato quella di IGN Korea, la quale ha attirato a sé le attenzioni di molti curiosi non solo per il voto basso rispetto alla media, ma anche per le dichiarazioni che si possono trovare all’interno. La recensione di IGN Korea è stata scritta da un redattore definito come ospite della testata, il quale ha calcato molto la mano sul sottolineare quanto abbia trovato noiosa su più livelli l’esperienza proposta da Ragnarok.

Uno dei passaggi di questo pezzo che ha infastidito di più gli utenti, è stato il paragonare God of War Ragnarok (lo potete acquistare su Amazon) a un mero DLC del primo capitolo uscito nel 2018. L’autore di questa recensione ha voluto difendere la propria analisi su Twitter, ed è proprio su tale social network che ha voluto mostrare anche alcuni dei terribili commenti che ha ricevuto in questi giorni. Molti di questi comprendono pesanti critiche verso la sua recensione ma anche delle gravissime minacce alla sua persona.

Here is the original Korean full text of the review. For English speakers, I recommend you to read it yourself using Google Translation. That may not be accurate, but it will help to reduce misunderstandings. Again, I respect all opinions and positions.https://t.co/kvoKnmj2Ch — Bae Sang Hyun (@innobaetion) November 6, 2022

La recensione di IGN Korea non ha fatto altro che far parlare maggiormente del gioco in arrivo, e ormai manca sempre meno al momento in cui il titolo sarà a disposizione di tutti e ognuno potrà farsi la propria idea sulla nuova opera di Santa Monica Studio. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok uscirà il prossimo 9 novembre in esclusiva PlayStation 5 e PlayStation 4.