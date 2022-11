Sono passati solamente sette giorni dal lancio di God of War Ragnarok, e da allora sono già stati tantissimi gli appassionati che si sono gettati a capofitto nella nuova avventura norrena di Kratos e compagni. La nuova opera targata Santa Monica Studio è stata capace di attirare a sé una valanga di attenzioni, e questo grande lavoro sta ripagando a tempo record. Giusto in queste ore Sony ha svelato quelli che sono stati i primi incredibili numeri del nuovo God of War, il quale è stato capace di abbattere già diversi record entrando nella storia.

Ad annunciare quanto sia stato soddisfacente la prima settimana di vita di God of War Ragnarok è stata la stessa PlayStation con un post pubblicato su Twitter. Come possiamo vedere dai numeri ufficiali condivisi in rete, l’ultimo capitolo del franchise di God of War è riuscito a spaccare diverse milestone, andando a posizionarsi in cima alla classifica delle esperienze first party Sony che hanno saputo vendere un numero esagerato di copie in un tempo record di una sola settimana.

Parlando di numeri, grazie al post di PlayStation scopriamo che God of War Ragnarok (lo potete acquistare su Amazon) è stato in grado di vendere la bellezza di oltre 5.1 milioni di copie in tutto il mondo in soltanto sette giorni. Numeri impressionanti che permettono a Ragnarok di diventare così il capitolo del franchise di Santa Monica Studio che ha venduto di più e più velocemente di sempre. Risualtati che faranno piacere sia al talentuoso team californiano che a PlayStation, la quale sa benissimo di poter puntare ancora molto fortemente su questo genere di esperienze single player prettamente narrative.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Questi risultati, inoltre, sono un’importante testimonianze che va a sottolineare il grande lavoro svolto dai ragazzi di Santa Monica Studio, uno dei diversi fiori all’occhiello all’interno del roster first party di PlayStation.

