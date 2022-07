Qualche giorno fa abbiamo finalmente assistito all’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok. La situazione sul futuro della prossima grande esclusiva PlayStation stava diventando veramente insostenibile dopo che molti giocatori si sono approcciati nei modi più sbagliati ed aggressivi nei confronti di alcuni sviluppatori di Santa Monica Studio. Ora che abbiamo una data, però, gli animi si saranno calmati tra alcuni degli utenti PlayStation più nervosetti?

Per rispondere brevemente a questa domanda, no, a quanto pare diversi appassionati non si sono tranquillizzati una volta conosciuta la data di lancio di God of War Ragnarok. Questo non perchè tale data non li abbia soddisfatti, bensì insieme al recente annuncio sembra essere emerso un nuovo problema che non sta andando giù ad alcuni rumori videogiocatori. Il tutto, questa volta, parte dalle edizioni speciali del gioco che sono state svelate qualche giorno fa insieme ad una serie di video.

Come abbiamo potuto vedere, God of War Ragnarok avrà una Collector’s Edition dal costo di ben 400 Dollari, all’interno della quale, come ormai di consueto, si potranno trovare una marea di gadget tutti a tema e una replica dell’iconico martello di Thor. C’è però chi ha fato subito notare un importante mancanza all’interno di questa edizione speciale, ovvero l’assenza del Blu-Ray del gioco. Questo il motivo che ha portato diversi utenti a smettere di gioire per l’annuncio della data e a mettere nuovamente il broncio nei confronti di PlayStation e Santa Monica Studio.

The $400 God of War Ragnarok Collector's Edition includes a Steelbook "display case." However, it does not include an actual game disc. It's just an empty case with a download code inside. Shouldn't a "collector's edition" include an actual copy of the game!? pic.twitter.com/Q9W9QnCF0D — Italian Pepsiman (@italianpepsiman) July 7, 2022

Questa non è la prima volta che ci troviamo difronte a un edizione speciale, anche molto costosa, che non presenta al suo interno il disco di gioco. La cosa che ha fatto più imbestialire i giocatori, però, è la presenza di una steelbook, dove presumibilmente verrà custodito al suo interno il codice per scaricare digitalmente God of War Ragnarok.