God of War Ragnarok: ottime notizie per chi vorrà giocarlo in italiano

God of War Ragnarok si è finalmente palesato ormai diverse settimane fa, e sebbene il nuovo trailer ha saputo mostrarci molto del nuovo gioco di Santa Monica Studio, c’è ancora del fumo attorno al sequel di uno dei videogiochi più apprezzati della scorsa generazione PlayStation.

Mentre aspettiamo di poter rivedere in azione Kratos e compagni, Santa Monica Studio ha voluto svelarci un nuovo importante dettaglio sul prossimo God of War Ragnarok. Nello specifico lo studio ha voluto aprirsi parlando della localizzazione del gioco, che comprenderà la copertura totale di doppiaggio e testi per più di una dozzina di lingue.

Tra queste è compreso anche l’italiano che, esattamente come già accaduto con il primo capitolo del 2018, supporterà sottotitoli, testi a schermo e doppiaggio.

Vi ricordiamo che al momento non abbiamo ancora una data precisa per God of War Ragnarok, il quale dovrebbe comunque arrivare su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022.