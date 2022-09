Le vacanze estive sono ormai giunte al termine e con l’arrivo di settembre il mindset dei videogiocatori inizia a settarsi sulle prossime grandi uscite. Non serve nemmeno sottolinearlo con estrema veemenza, ma tra i titoli più attesi della nuova stagione c’è God of War Ragnarok. Il titolo di Santa Monica Studio segnerà il ritorno di Kratos e Atreus in terra norrena per terminare il proprio viaggio, e per pubblicizzare questa nuova epopea PlayStation e Adult Swim hanno stretto una fantastica collaborazione.

Stiamo parlando di una nuova pubblicità di God of War Ragnarok apparsa di recente su YouTube. In questo breve filmato i protagonisti sono Rick & Morty, con i due folli personaggi della serie animata Adult Swim che partono per un nuovo viaggio all’interno del mondo di God of War. Non mancano le sregolate gag della coppia, con Rick che si mette nei panni di Kratos e il giovane Morty che ricopre il ruolo di Atreus con arco e frecce giocattolo.

Questa nuova pubblicità ha un doppio fine, dato che God of War Ragnarok non è il solo prodotto d’intrattenimento importante in arrivo nei prossimi mesi. Non dimentichiamoci che c’è anche la nuova stagione di Rick & Morty, la sesta, che è ormi imminente, anche se per il momento ci sarà da aspettare ancora un po’ prima di vedere la nuova stagione della serie animata anche in Italia.

Se siete amanti dei due franchise questo breve filmato pubblicitario vi farà molto piacere e aumenterà sicuramente l’attesa nei confronti dei due prodotti in arrivo. A tal proposito, vi ricordiamo che il nuovo God of War Ragnarok non uscirà prima del prossimo 9 novembre 2022, con il titolo sviluppato da Santa Monica Studio che arriverà in esclusiva sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4. Al momento non sappiamo se il titolo arriverà anche su PC, ma l’uscita del primo God of War in salsa norrena potrebbe lasciare ben sperare.