God of War Ragnarok sarà esclusiva PS5?

L’annuncio di God of War Ragnarok, sebbene tutti i giocatori si aspettavano che sarebbe stato fatto prima o poi, ha comunque lasciato gli appassionati della serie in fibrillazione. Sony aveva già confermato che la nuova avventura di Kratos e Atreus sarebbe giunta su PS5, ma questa informazione aveva creato confusione tra la community, soprattutto per coloro che si aspettavano un rilascio anche su PS4. Di recente un insider ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul titolo che potranno finalmente far luce sulla questione.

God of War_20180423210941

Secondo il leaker Navtra, infatti, God of War Ragnarok sarà rilasciato in esclusiva PS5 e quindi non arriverà sulla vecchia PS4. Già da tempo si parlava di questa possibilità, ma ora che l’E3 2021 è alle porte le voci riguardo l’esclusività della nuova console si fanno ancora più insistenti. Navtra ha affermato che in base alle informazioni in suo possesso, sia God of War Ragnarok che Ratchet & Clank Rift Apart e Demon’s Souls erano da sempre pianificati per il rilascio sulla sola PlayStation 5.

Al contrario altri titoli, come Marvel’s Spider-Man Miles Morales o Horizon: Forbidden West, sarebbero stati trattatti come giochi cross-gen. Tuttavia, l’insider spiega anche che le sue informazioni sono molto datate e che i piani di Sony potrebbero esser cambiati. Per questo motivo, anche Navtra consiglia di prendere queste affermazioni con le pinze, dato che le intenzioni della compagnia potrebbero esser cambiate.

Tuttavia, dobbiamo anche concordare con onestà che vedere God of War Ragnarok solo su PS5 potrebbe essere una scelta più azzeccata, e che potrà offrire al team di Santa Monica Studio la possibilità di esprimere il loro potenziale creativo su una piattaforma molto più potente di PS4. Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Preferireste poter giocare il nuovo God of War anche sulla vostra PlayStation 4 o darete valore all’acquisto di PlayStation 5 per vestire i panni di Kratos in next gen?