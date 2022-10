Ci siamo quasi, manca quasi un mese esatto dal lancio di God of War Ragnarok e gli appassionati della storica saga PlayStation sono ormai pronti da tempo a riprendere il viaggio in terra norrena di Kratos e Atreus. Il titolo di Santa Monica Studio si è mostrato di recente con un trailer tra i più apprezzati degli ultimi anni, con il filmato che ha saputo mette l’accento su una grandissima varietà di situazioni diverse, ma in tutto questo quanto durerà la nuova epopea in arrivo su console PlayStation?

God of War Ragnarock

A darci un’idea di quanto sarà lunga la nuova avventura della saga è la neonata redazione di Insider Gaming, la quale ha avuto conferma da alcune sue fonti che God of War Ragnarok durerà circa quaranta ore in totale. Si tratta di una longevità che andrà a proporre una durata di quasi il doppio rispetto al primo capitolo (che potete acquistare su Amazon) di questa saga norrena partita nel 2018. Il primo capitolo, infatti, si attestava sulle venti ore, stando ai dati che si possono trovare sul sito How Long to Beat.

Ovviamente si tratta di mere stime, ma l’articolo di Insider Gaming va ancora più a fondo, rivelando che il gioco si può dividere in circa 3 ore e mezza di scene cinematografiche, 16 ore e mezza di gameplay legati alla trama principale, 20 ore di gioco per completare tutte le missioni secondarie e attività aggiuntive, e un’altra ora di filmati probabilmente legata proprio a quest’ultimo genere di sezioni slegate alle missioni principali di trama.

Sembra che il Ragnarok arriverà insieme a tanti contenuti che metteranno a dura prova la coppia Kratos e Atreus, e sinceramente non vediamo l’ora di scoprire quante sorprese ci saranno. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok uscirà il prossimo 9 novembre 2022, con la nuova opera Santa Monica Studio che arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4.