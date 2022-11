Dopo la metropolitana di New York, God of War Ragnarok ha conquistato anche il palco di San Siro. Lo stadio di Inter e Milan è stato infatti teatro di una gigantesca pubblicità per la nuova esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5, con Sony che ha organizzato un vero e proprio mosaico digitale proiettato sul campo di calcio in occasione del match di Serie A tra Inter e Bologna.

Il mosaico è stato realizzato grazie al progetto Face The Ragnarok, partito il 3 ottobre e interamente dedicato alla community di PlayStation e i fan del videogioco. PlayStation ha infatti chiesto agli utenti social di condividere selfie con il celebre tatuaggio di Kratos e successivamente di raccontarsi scegliendo tra alcune parole che identificassero i tratti distintivi della propria personalità. Oltre 2.000 i selfie raccolti, che hanno contribuito a creare il mosaico digitale proiettato nella giornata di ieri.

Il reveal del mosaico è stato preceduto da un gigantesco gioco di luci, che ha prima congelato il campo e successivamente svelato l’opera digitale. Il tutto è stato arricchito da scritte in 3D, che hanno saputo conquistare il pubblico di San Siro e stimolare la curiosità degli spettatori. Il video è stato successivamente diffuso sul profilo Instagram ufficiale di DAZN, media partner di questa iniziativa, ed è visibile poco più in basso.

PlayStation celebra a San Siro l'arrivo di #GodOfWarRagnarok e la sua Community con uno spettacolare gioco di luci ed immagini@PlayStationIT #DAZN pic.twitter.com/sSKfGdQZcc — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 10, 2022

God of War Ragnarok è disponibile a partire da ieri, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il lancio del gioco ha portato a termine oltre 2 anni e mezzo di lavoro per Santa Monica, che ha dovuto affrontare una sfida davvero difficile dietro il lancio del gioco, tra molestie degli utenti, critiche feroci da parte di una minoranza della community e molto altro. Tutta l’ansia e l’adrenalina sono però scomparse ieri, quando negli uffici si è celebrato il lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus, con tanto di countdown in stile NASA.